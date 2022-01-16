Український чемпіон не упустив можливості продемонструвати свої навички

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вирушив на гірськолижний курорт до Карпат, але й там не забуває про тренування, не проґавивши можливості продемонструвати свої навички.

Усик залишив осторонь лижі та палиці та показав свою боксерську техніку.

Відповідне відео спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Люблю боксувати. У будь-який час, у будь-якому місці", - зазначив Усик.

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Раніше промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

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