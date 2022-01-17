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Вернидуб підтвердив інтерес європейських клубів

Сьогодні 13:42 204 0
Вернидуб підтвердив інтерес європейських клубів
Вернидуб підтвердив інтерес європейських клубів
Фото - gettyimages
#Юрій Вернидуб, #Шериф, #Віталій Вернидуб

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб зацікавив європейські клуби після хороших виступів команди в Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

"Інтерес був, я тому й підписав новий контракт із Шерифом. Не хотів, щоб мене зайвий раз турбували. Було б неправильно щодо Шерифа, до керівників, які так поставилися, так вчинили.

 Актуально: Вернидуб продовжив контракт з Шерифом

Тому сказав: "Навіть нічого не розглядатиму. Давайте підпишу, щоб ви дали це в пресу, щоб менше мене турбували, а думки зосереджу повністю на Шерифі".

Клуби з якого чемпіонату цікавились? Угорщина, Сербія. Ференцварош (його сватали до приходу Черчесова – прим)? Не лише", – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Шериф під керівництвом українського фахівця став справжнім відкриттям цього сезону: команда перемогла Реал і Шахтар на груповому етапі Ліги чемпіонів, а весною гратиме в плей-офф Ліги Європи проти Браги.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб може очолити європейський клуб.

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