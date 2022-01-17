Вернидуб підтвердив інтерес європейських клубів

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб зацікавив європейські клуби після хороших виступів команди в Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

"Інтерес був, я тому й підписав новий контракт із Шерифом. Не хотів, щоб мене зайвий раз турбували. Було б неправильно щодо Шерифа, до керівників, які так поставилися, так вчинили.

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Тому сказав: "Навіть нічого не розглядатиму. Давайте підпишу, щоб ви дали це в пресу, щоб менше мене турбували, а думки зосереджу повністю на Шерифі".

Клуби з якого чемпіонату цікавились? Угорщина, Сербія. Ференцварош (його сватали до приходу Черчесова – прим)? Не лише", – сказав Вернидуб.