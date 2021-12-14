Вернидуб може очолити європейський клуб

Вернидуб може покинути Шериф

Ференцварош має 6 кандидатів на заміну звільненому головному тренеру Петеру Штегеру.

Про це повідомляє Fradisták a Fradiért.

До цього списку потрапили: колишній головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов, наставник Шерифа Юрій Вернідуб, Віктор Скрипник із Зорі, Еузебіо Ді Франческо (екстренер Роми), Ерлінг Муе (Мольде) і колишній помічник Роналда Кумана у Барселоні Алфред Схройдер.

Хтось із них 100% очолить угорський клуб, але у трьох (прізвища не уточнюються) шанси більші, ніж в інших.

Раніше, Ференцварош Зубкова звільнив головного тренера.