Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Сьогодні 13:08 69
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 12:39 11337
Вернидуб продовжив контракт з Шерифом
Сьогодні 11:21 222
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 11:14 10112
Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці
Сьогодні 10:35 256
Динамо не вдалося підписати нападника Крузейро
Сьогодні 09:18 1104
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
Вчора 22:02 591
Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 20:48 471
Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці
Вчора 20:33 418
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
Вчора 19:33 471
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Вернидуб продовжив контракт з Шерифом

Сьогодні 11:21 222 0
Нова угода розрахована до 2024 року
Вернидуб продовжив контракт з Шерифом
#Шериф

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб продовжив контракт з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб може очолити європейський клуб.

Коментарі ()