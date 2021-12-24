Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб продовжив контракт з командою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода розрахована до 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Вернидуб може очолити європейський клуб.
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Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб продовжив контракт з командою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода розрахована до 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Вернидуб може очолити європейський клуб.