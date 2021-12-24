Нова угода розрахована до 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб продовжив контракт з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб може очолити європейський клуб.