Новачок Олександрії Владислав Калітвінцев має повернутися до Десни.

Про це заявив президент чернігівського клубу Володимир Левін.

"Він є членом нашого клубу. Ми звернулися до Олександрії та Калітвінцева, щоб вони роз'яснили цю ситуацію: чому вони підписали контракт без участі Десни, якщо гравець не є вільним агентом?", - заявив функціонер.