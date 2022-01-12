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Президент Десни: Калітвінцев має з'явитися на тренуванні 16 січня

Сьогодні 15:36 81 0
Левін прокоментував ситуацію з переходом хавбека до Олександрії
Президент Десни: Калітвінцев має з'явитися на тренуванні 16 січня
#Десна, #Калітвінцев, #Олександрія

Джерело - Футбол News.

Новачок Олександрії Владислав Калітвінцев має повернутися до Десни.

Про це заявив президент чернігівського клубу Володимир Левін.

"Він є членом нашого клубу. Ми звернулися до Олександрії та Калітвінцева, щоб вони роз'яснили цю ситуацію: чому вони підписали контракт без участі Десни, якщо гравець не є вільним агентом?", - заявив функціонер.

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"При переході з клубу в клуб один повинен заплатити іншому - для цього ведуться переговори, підписується контракт. Футболіст може переходити самостійно, будучи вільним агентом. Ми вважаємо, що Калітвінцев має з'явитись у нас на тренуванні 16 січня", - сказав Левін.

Нагадаємо, Десна погрожує Калітвінцеву санкціями.

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