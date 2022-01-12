Джерело - Футбол News.
Новачок Олександрії Владислав Калітвінцев має повернутися до Десни.
Про це заявив президент чернігівського клубу Володимир Левін.
"Він є членом нашого клубу. Ми звернулися до Олександрії та Калітвінцева, щоб вони роз'яснили цю ситуацію: чому вони підписали контракт без участі Десни, якщо гравець не є вільним агентом?", - заявив функціонер.
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"При переході з клубу в клуб один повинен заплатити іншому - для цього ведуться переговори, підписується контракт. Футболіст може переходити самостійно, будучи вільним агентом. Ми вважаємо, що Калітвінцев має з'явитись у нас на тренуванні 16 січня", - сказав Левін.
Нагадаємо, Десна погрожує Калітвінцеву санкціями.