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Шевченко: Ми з тренерським штабом зробили все, що могли

Вчора 22:21 261 0
Українець прокоментував свою відставку
Шевченко: Ми з тренерським штабом зробили все, що могли
#Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Андрій Шевченко

Джерело - Tuttosport.

Тренерський штаб українського наставника Андрія Шевченка зробив усе що міг в Дженоа.

Про це Шевченко розповів, коментуючи звільнення.

“За ці два місяці з моїм штабом ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало, і я знаю, що можу це робити. Перш ніж піти, я скажу щось важливе про Дженоа. Я молодий тренер, але дещо досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу", - заявив українець.

  АктуальноЩо було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення

"Я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як Луїджі Фераріс: він незвичайний, тому що вболівальники Дженоа незвичайні. Ви повинні спробувати врятувати місце в серії А для них. За цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас серед труднощів", - сказав Шевченко

Нагадаємо, Шевченко може очолити збірну Польщі.

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