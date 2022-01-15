Джерело - Чемпіон.
Український тренер Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скір.
Польський футбольний союз (PZPN) вступив у переговори із 45-річним українцем.
Важливо: Шевченка звільнили з Дженоа
Інформація про можливе призначення Шевченком головним тренером збірної Польщі вже з'являлася на початку року.
Нагадаємо, збірна Польщі має провести гостьовий матч зі збірною Росії в стиковому турнірі за право виходу на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Переможець гри зустрінеться із переможцем пари Чехія - Швеція. Матч Росія - Польща відбудеться 24 березня.
Раніше від пропозиції ПФС відмовився Фабіо Каннаваро.