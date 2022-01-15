Андрій Шевченко може знайти нову команду

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скір.

Польський футбольний союз (PZPN) вступив у переговори із 45-річним українцем.

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Інформація про можливе призначення Шевченком головним тренером збірної Польщі вже з'являлася на початку року.

Нагадаємо, збірна Польщі має провести гостьовий матч зі збірною Росії в стиковому турнірі за право виходу на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Переможець гри зустрінеться із переможцем пари Чехія - Швеція. Матч Росія - Польща відбудеться 24 березня.

Раніше від пропозиції ПФС відмовився Фабіо Каннаваро.