Шевченко може очолити збірну Польщі

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко може не затриматися в Дженоа, наставником якої працює менш як два місяці.

Про це повідомляє Przegląd Sportowy.

Польський футбольний союз (PZPN) продовжує шукати нового тренера збірної, ім'я якого планують назвати 19 січня. Цезари Кулеша – очільник організації – роздумує над кандидатурою Андрія Шевченка.

Видання запевняє, що бос польського футболу налаштований дуже рішуче. Якщо будуть бодай якісь шанси на успішне завершення перемовин, то Кулеша готовий навіть почекати до завершення сезону, а у березневому плей-оф проти Росії командою керуватиме хтось інший.

Втім, призначенню українця є серйозна перешкода – контракт 45-річного фахівця з Дженоа розрахований до літа 2024 року. Не виключено, що поляки спробують домовитися з власниками Дженоа про виплату компенсації за екстренера збірної України.

Раніше, Дженоа Шевченка оголосила про підписання Гефті.