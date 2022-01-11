Каннаваро відмовився очолити збірну Польщі

Джерело - football.ua.
Італієць Фабіо Каннаваро не буде головним тренером збірної Польщі.
Про це повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.
За інформацією джерела, після кількох днів роздумів 48-річний італієць відповів відмовою на пропозицію Польської футбольної спілки, яка включала дворічний контракт.
Також наголошується, що Каннаваро назвав одну з причин такого рішення - це короткий термін для підготовки національної команди до стикових матчів відбору ЧС-2022 проти Росії, які відбудуться у березні.
Нагадаємо, збірна Польщі має провести гостьовий матч зі збірною Росії в стиковому турнірі за право виходу на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Переможець гри зустрінеться із переможцем пари Чехія - Швеція. Матч Росія - Польща відбудеться 24 березня.