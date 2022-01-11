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Каннаваро відмовився очолити збірну Польщі

Сьогодні 21:43 149 0
Фабіо Каннаваро відхилив пропозицію представників збірної Польщі
Каннаваро відмовився очолити збірну Польщі
#Збірна Польщі, #Каннаваро

Джерело - football.ua.

Італієць Фабіо Каннаваро не буде головним тренером збірної Польщі.

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

За інформацією джерела, після кількох днів роздумів 48-річний італієць відповів відмовою на пропозицію Польської футбольної спілки, яка включала дворічний контракт.

Також наголошується, що Каннаваро назвав одну з причин такого рішення - це короткий термін для підготовки національної команди до стикових матчів відбору ЧС-2022 проти Росії, які відбудуться у березні.

Нагадаємо, збірна Польщі має провести гостьовий матч зі збірною Росії в стиковому турнірі за право виходу на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Переможець гри зустрінеться із переможцем пари Чехія - Швеція. Матч Росія - Польща відбудеться 24 березня.

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