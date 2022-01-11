Каннаваро відмовився очолити збірну Польщі

Фабіо Каннаваро відхилив пропозицію представників збірної Польщі

Італієць Фабіо Каннаваро не буде головним тренером збірної Польщі.

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

За інформацією джерела, після кількох днів роздумів 48-річний італієць відповів відмовою на пропозицію Польської футбольної спілки, яка включала дворічний контракт.

Також наголошується, що Каннаваро назвав одну з причин такого рішення - це короткий термін для підготовки національної команди до стикових матчів відбору ЧС-2022 проти Росії, які відбудуться у березні.

Нагадаємо, збірна Польщі має провести гостьовий матч зі збірною Росії в стиковому турнірі за право виходу на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Переможець гри зустрінеться із переможцем пари Чехія - Швеція. Матч Росія - Польща відбудеться 24 березня.