Футболісти заразилися напередодні КАН

Джерело - Чемпіон.

Нападник Арсеналу та збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг має проблеми з серцем після коронавірусу.

Про це повідомляє Федерація футболу Габона.

Обамеянг, Маріо Леміна та Аксель Мейє не грають на Кубку Африки за рішенням Конфедерації африканського футболу.

Обстеження футболістів, які нещодавно одужали від коронавірусу, виявило у них проблеми з серцем.

Обамеянг здав позитивний тест на ковід після прильоту на Кубок Африки. Форварда Арсенала незадовго до цього помітили на вечірці в Дубаї.

Нагадаємо, Арсенал виставив Обамеянга на трансфер.