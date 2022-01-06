Обамеянг заразився COVID-19 перед стартом Кубку африканських націй-2021

Форвард пропустить стартовий матч Габону на континентальному турнірі

Нападник Арсеналу та збірної Габона П'єр-Емерік Обамеянг захворів на коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

Футболіст склав позитивний тест на коронавірус після прильоту на Кубок африканських націй до Камеруну. Член тренерського штабу національної команди Габона Анісет Яла також заразився COVID-19.

Обамеянг точно пропустить перший матч своєї збірної на Кубку Африки. У стартовому поєдинку Габон зіграє проти команди Коморських островів. Зустріч відбудеться 10 січня.

Нагадаємо, форвард не грав за Арсенал із початку грудня. Керівництво канонірів вивело Обамеянга зі складу першої команди за порушення дисципліни.