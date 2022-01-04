Арсенал виставив Обамеянга на трансфер

П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клуб

Арсенал повідомив іншим клубам, що форвард П'єр-Емерік Обамеянг доступний на ринку.

Про це інформує Daily Mail.

"Каноніри" активно пропонують всім габонця і готові розглянути будь-які пропозиції за розумні гроші.

Втім, лондонський клуб не надто оптимістичний щодо продажу П'єра-Емеріка. Після скандального позбавлення капітанської пов'язки Обамеянг позбавлений капітанства в Арсеналі – йому пророкують відхід вже взимку та відсторонення від стартового складу ціна на форварда суттєво впала.

Ще одна перепона – величезна зарплата Обамеянга. Він отримує близько 350 тисяч фунтів на тиждень і навряд чи погодиться на зниження доходів.

Форвард забив чотири голи у 14 матчах у поточному сезоні чемпіонату Англії.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може підписати Обамеянга вже у січні.