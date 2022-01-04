Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді
Сьогодні 05:42 806 2
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Сьогодні 06:16 7854
УЄФА може накласти трансферний бан на Карпати
Вчора 20:53 1654
Завдяки Усику Україна завершує рік з 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році
Вчора 17:02 1277
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 16:17 13422
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Вчора 15:15 845 1
Палкін: Шахтар хоче замахнутися на перемогу у Лізі чемпіонів
Вчора 15:11 563 1
Дубінчак повернувся у Динамо
Вчора 14:11 511
Леоненко: Виступ наших команд в єврокубках не провальний, а просто ніякий
Вчора 14:08 323
Беттінгові компанії активно захоплюють тенісні терени
Вчора 14:06 234 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Арсенал виставив Обамеянга на трансфер

Сьогодні 12:41 116 0
П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клуб
Арсенал виставив Обамеянга на трансфер
Фото - gettyimages
#Арсенал

Джерело - football24.ua.

Арсенал повідомив іншим клубам, що форвард П'єр-Емерік Обамеянг доступний на ринку.

Про це інформує Daily Mail.

"Каноніри" активно пропонують всім габонця і готові розглянути будь-які пропозиції за розумні гроші.

Втім, лондонський клуб не надто оптимістичний щодо продажу П'єра-Емеріка. Після скандального позбавлення капітанської пов'язки  Обамеянг позбавлений капітанства в Арсеналі – йому пророкують відхід вже взимку та відсторонення від стартового складу ціна на форварда суттєво впала.

Ще одна перепона – величезна зарплата Обамеянга. Він отримує близько 350 тисяч фунтів на тиждень і навряд чи погодиться на зниження доходів.

Форвард забив чотири голи у 14 матчах у поточному сезоні чемпіонату Англії.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може підписати Обамеянга вже у січні.

Коментарі ()