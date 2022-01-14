Манчестер Сіті цікавиться форвардом

Джерело - AS.

Англійський Манчестер Сіті має намір підписати форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє AS.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола хоче бачити норвежця в команді.

Тим не менш, сам Голанд хоче грати в Реалі.

21-річний гравець повідомив свого агента Міну Райолу, що гра за "вершкових" разом з Кіліаном Мбаппе є його пріоритетом.

У зв'язку з цим Голанд доручив Райолі якнайшвидше досягти угоди з Реалом.

Раніше повідомлялося, що Голанд не хоче грати з Мбаппе у Реалі.

Нагадаємо, що Барселона може продати Де Йонга заради Голанда.