Джерело - AS.
Англійський Манчестер Сіті має намір підписати форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.
Про це повідомляє AS.
Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола хоче бачити норвежця в команді.
Тим не менш, сам Голанд хоче грати в Реалі.
21-річний гравець повідомив свого агента Міну Райолу, що гра за "вершкових" разом з Кіліаном Мбаппе є його пріоритетом.
У зв'язку з цим Голанд доручив Райолі якнайшвидше досягти угоди з Реалом.
Раніше повідомлялося, що Голанд не хоче грати з Мбаппе у Реалі.
Нагадаємо, що Барселона може продати Де Йонга заради Голанда.