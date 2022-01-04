Голанд не хоче грати з Мбаппе у Реалі

Норвежець хоче бути лідером у новому клубі

Джерело - Cuatro.

Форвард Боруссії Дортмунд Ерлінг Голанд не впевнений у доцільності переходу в мадридський Реал.

Про це повідомляє Cuatro.

Норвежець має намір стати лідером команди, що перемагає, і тому волів би не перетинатися в одному клубі з Кіліаном Мбаппе, який має влітку приєднається до Реалу.

Більше того, президент Барселони Жоан Лапорта в розмовах з батьком і агентом футболіста наголошував, що протистояння Ерлінга та Кіліана може стати епохальним, а особливо гострим воно буде в тому випадку, якщо вони гратимуть у Барселоні та Реалі відповідно.

Нагадаємо, визначилася зарплата Торреса в Барселоні.