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Голанд не хоче грати з Мбаппе у Реалі

Сьогодні 20:32 431 0
Норвежець хоче бути лідером у новому клубі
Голанд не хоче грати з Мбаппе у Реалі
#Барселона, #Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Мбаппе, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - Cuatro.

Форвард Боруссії Дортмунд Ерлінг Голанд не впевнений у доцільності переходу в мадридський Реал.

Про це повідомляє Cuatro.

Норвежець має намір стати лідером команди, що перемагає, і тому волів би не перетинатися в одному клубі з Кіліаном Мбаппе, який має влітку приєднається до Реалу.

Більше того, президент Барселони Жоан Лапорта в розмовах з батьком і агентом футболіста наголошував, що протистояння Ерлінга та Кіліана може стати епохальним, а особливо гострим воно буде в тому випадку, якщо вони гратимуть у Барселоні та Реалі відповідно.

Нагадаємо, визначилася зарплата Торреса в Барселоні.

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