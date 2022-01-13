Барселона може продати Де Йонга заради Голанда

Френкі де Йонг може змінити клуб

Френкі де Йонг може влітку залишити Барселону.

Про це повідомляє видання Marca.

Продаж гравця, чиї виступи останнім часом не влаштовують тренерський штаб, уже не видається малоймовірним. Нідерландець не розглядається як твердий гравець основного складу.

Продавши 24-річного півзахисника, "синьо-гранатові" зможуть отримати значну суму, і ці гроші підуть на трансфер нападника Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда.

У поточному сезоні на рахунку де Йонга 1 гол та 2 асити у 16 матчах Ла-Ліги.

Раніше, Реал переміг Барселону у Суперкубку Іспанії.