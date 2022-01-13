Шевченко здав негативний тест перед матчем із Міланом

Український фахівець зможе керувати своїми футболістами з лави запасних.

Український тренер Дженоа Андрій Шевченко отримав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

У сьогоднішньому матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти Мілана Андрій Шевченко керуватиме грою своєї команди з лави запасних. Тренер повністю одужав після коронавірусу.

Шевченко перед матчем зі Спецією (0:1) отримав позитивний тест і через це не був присутній на стадіоні. Командою керував його помічник Мауро Тассотті.

Раніше Дженоа вирішила майбутнє Шевченка.

Нагадаємо, Дженоа без Шевченка поступилася Спеції Коваленка.