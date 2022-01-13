Стаховський завершив професійну кар'єру
Сьогодні 17:20 389
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 20:54 2884
Збірна Сербії розгромила Україну на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:32 330 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 20:15 6738 2
Історія беттінг-скандалу з Брюсом Гроббелааром, частина третя
Сьогодні 20:13 114
Кличко підтримав Шевченка
Сьогодні 17:40 822
Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу
Сьогодні 17:01 419
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:35 36384
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:52 17109
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 11:46 15424 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Шевченко здав негативний тест перед матчем із Міланом

Сьогодні 18:55 196 0
Український фахівець зможе керувати своїми футболістами з лави запасних.
Шевченко здав негативний тест перед матчем із Міланом
Фото - gettyimages
#Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Андрій Шевченко, #Коронавірус в футболі

Джерело - espreso.tv.

Український тренер Дженоа Андрій Шевченко отримав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

У сьогоднішньому матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти Мілана Андрій Шевченко керуватиме грою своєї команди з лави запасних. Тренер повністю одужав після коронавірусу.

Шевченко перед матчем зі Спецією (0:1) отримав позитивний тест і через це не був присутній на стадіоні. Командою керував його помічник Мауро Тассотті.

Раніше Дженоа вирішила майбутнє Шевченка.

Нагадаємо, Дженоа без Шевченка поступилася Спеції Коваленка.

Коментарі ()