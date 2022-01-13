Шевченко здав негативний тест перед матчем із Міланом

Джерело - espreso.tv.
Український тренер Дженоа Андрій Шевченко отримав негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
У сьогоднішньому матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти Мілана Андрій Шевченко керуватиме грою своєї команди з лави запасних. Тренер повністю одужав після коронавірусу.
Шевченко перед матчем зі Спецією (0:1) отримав позитивний тест і через це не був присутній на стадіоні. Командою керував його помічник Мауро Тассотті.
Раніше Дженоа вирішила майбутнє Шевченка.
Нагадаємо, Дженоа без Шевченка поступилася Спеції Коваленка.