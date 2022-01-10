Дженоа вирішила майбутнє Шевченка

Андрій Шевченко зберіг пост наставника Дженоа

Керівництво Дженоа не збирається сьогодні оголошувати про звільнення наставника Андрія Шевченка.

Про це повідомляє Gazzetta dello sport.

Клуб тривалий час обговорював зміну тренера, але український фахівець залишиться як мінімум до матчу Кубка Італії проти Мілана13 січня.

Проте Грифони тримають на думці інші варіанти, зокрема Давіде Баллардіні, якого якраз замінив Шевченко.

Нагадаємо, польська футбольна спілка всерйоз розглядає кандидатуру Шевченка на посаду головного тренера.