Відбулися чергові матчі чемпіонату Італії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, відбулося чотири матчі в рамках італійської Серії А.

Аталанта розгромно переграла Удінезе. Українець Руслан Маліновський віддав гольову передачу та відзначився забитим м'ячем.

Спеція Віктора Коваленка переграла Дженоа Андрія Шевченка, який не керував своєю командою в цьому матчі через коронавірус. Коваленко вийшов на заміну на 85-й хвилині матчу.

Чемпіонат Італії - Серія А

21 тур, 22 грудня

Венеція - Мілан 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Ібрагімович, 0:2 - 48 Ернандес, 0:3 - 59 Ернандес (пен)

Емполі - Сассуоло 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Берарді(П), 1:1 - 16 Хендерсон, 1:2 - 24 Распадорі, 1:3 - 67 Скамакка, 1:4 - 71 Распадорі, 1:5 - 90 Скамакка

Наполі - Сампдорія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Петанья

Удінезе - Аталанта 2:6 (0:3)

Голи: 0:1 - 17 Пашалич, 0:2 - 22 Муріель, 0:3 - 43 Маліновський, 1:3 - 59 Моліна, 1:4 - 76 Муріель, 2:4 - 88 Бето, 2:5 - 89 Мехле, 2:6 - 90+2 Пессіна

Дженоа - Спеція 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 14 Бастоні

Рома - Ювентус 3:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Абрахам, 1:1 - 18 Дибала, 2:1 - 48 Мхітарян, 3:1 - 53 Пеллігріні, 3:2 - 70 Локателлі, 3:3 - 74 Кулусевскі, 3:4 - 77 Де Шільйо

Сьогодні в Серії А відбудеться ще 2 матчі:

21:45. Верона - Салернітана

21:45. Інтер - Лаціо

Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.