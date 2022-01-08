Українець став одним з найкращих гравців матчу

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко став одним з найкращих гравців поєдинку 1/32 Кубка Англії проти Халл Сіті (2:3).

Про це повідомляють SofaScore та WhoScored.

Миколенко провів на полі 120 хвилин, за цей час він зробив 72 дотика до м'яча, виконав 26 успішних паса з 39 (67%), віддав 2 ключові передачі, 1 точний навіс з 1. Також, Віталій, виграв одну з двох верхових дуелей, зробив одне блокування, 4 перехвати та 4 відбори м'яча.

Актуально: Миколенко врятував Евертон від голу, вибив м'яч із пустих воріт

Латераль Евертона отримав 7.4 бали від SofaScore, що є найкращим показником у складі "ірисок".

Портал WhoScored оцінив гру українка на 7.7, що є третім показником в Евертоні та п'ятим загалом.

Дивіться також: Миколенко дебютував за Евертон з гольової помилки