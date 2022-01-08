Збірна України здобула бронзу одиночної змішаної естафети в Обергофі
Вчора 16:28 1671
Топ-5 найбільш несподіваних перемог в історії сучасного спорту
Вчора 22:46 111
Миколенко - найкращий гравець Евертона в матчі з Халл Сіті за версією SofaScore
Вчора 22:35 555
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Вчора 22:11 3050 1
Евертон з Миколенком вирвав перемогу в Халл Сіті в Кубку Англії
Вчора 22:06 612
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 21:28 11096
Миколенко дебютує за Евертон у матчі Кубка Англії з Халл Сіті
Вчора 18:38 1114
Збірна України фінішувала у ТОП-10 змішаної естафети в Обергофі
Вчора 14:48 616
Калітвінцев став гравцем Олександрії
Вчора 14:25 868
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 14:18 6506
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Миколенко - найкращий гравець Евертона в матчі з Халл Сіті за версією SofaScore

Вчора 22:35 555 0
Українець став одним з найкращих гравців матчу
Миколенко - найкращий гравець Евертона в матчі з Халл Сіті за версією SofaScore
#Евертон, #Кубок Англії, #Віталій Миколенко, #Халл Сіті

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко став одним з найкращих гравців поєдинку 1/32 Кубка Англії проти Халл Сіті (2:3).

Про це повідомляють SofaScore та WhoScored.

Миколенко провів на полі 120 хвилин, за цей час він зробив 72 дотика до м'яча, виконав 26 успішних паса з 39 (67%), віддав 2 ключові передачі, 1 точний навіс з 1. Також, Віталій, виграв одну з двох верхових дуелей, зробив одне блокування, 4 перехвати та 4 відбори м'яча.

  АктуальноМиколенко врятував Евертон від голу, вибив м'яч із пустих воріт

Латераль Евертона отримав 7.4 бали від SofaScore, що є найкращим показником у складі "ірисок".

Портал WhoScored оцінив гру українка на 7.7, що є третім показником в Евертоні та п'ятим загалом.

  Дивіться такожМиколенко дебютував за Евертон з гольової помилки

Коментарі ()