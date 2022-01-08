Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко врятував свій Евертон від неминучого голу в матчі проти Халл Сіті в 1/32 фіналу Кубка Англії.

На 33-й хвилині матчу захисник збірної України виніс м'яч із пустих воріт Ірисок у своєму дебютному матчі за англійський клуб.

Нагадаємо, Халл уже на 1-й хвилині гри відкрив рахунок після помилки українського захисника.

Миколенко перейшов до стану Ірисок із київського Динамо в перший день 2022 року. Сума трансферу становила 21 млн. євро.

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