Джерело - Чемпіон.

Не дуже вдалим виявився дебют захисника збірної України Віталія Миколенка за Евертон у матчі проти Халл Сіті в 1/32 Кубка Англії.

Уже на 1-й хвилині грі Миколенко разом із партнером по команді заробили штрафний у бік власних воріт, а потім після навісу зі стандарту програв верхову боротьбу.

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Hope you took your seats early... 🏎@HullCity take just 45 seconds to go in front! 💨#EmiratesFACup pic.twitter.com/DxLIeq8gMY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022

Нагадаємо, Миколенко перейшов до стану Ірисок із київського Динамо в перший день 2022 року. Сума трансферу становила 21 млн. євро.

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