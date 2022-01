Не дуже вдалим виявився дебют захисника збірної України Віталія Миколенка за Евертон у матчі проти Халл Сіті в 1/32 Кубка Англії.

Уже на 1-й хвилині грі Миколенко разом із партнером по команді заробили штрафний у бік власних воріт, а потім після навісу зі стандарту програв верхову боротьбу.

⚡️⚡️⚡️



Hope you took your seats early... 🏎@HullCity take just 45 seconds to go in front! 💨#EmiratesFACup pic.twitter.com/DxLIeq8gMY