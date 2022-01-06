Гол українця допоміг Спортінгу перемогти Вільярреал. Результати матчів 1/16 фіналу Кубку Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 січня, відбулися чотири матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії з футболу.
Кубок Іспанії
1/16 фіналу, 6 січня
Жирона - Осасуна 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 6 Хунка
Фуенлабрада - Кадіс 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+4 Аларкон
Сарагоса - Севілья 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Кунде, 0:2 - 69 Мір
Спортінг Х - Вільярреал 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Альбіоль, 1:1 - 67 Джурджевич, 2:1 - 88 Мілованов
Сьогодні відбудеться ще три матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії:
21:00. Альмерія - Ельче
21:00. Манча - Атлетік
22:30. Райо Махадаонда - Атлетіко
Нагадаємо, Реал з Луніним переграв Алькояно в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.