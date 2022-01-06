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Прямі трансляції

Гол українця допоміг Спортінгу перемогти Вільярреал. Результати матчів 1/16 фіналу Кубку Іспанії

Сьогодні 20:57 323 0
Гол українця Мілованова вивів Спортінг до наступного етапу змагань
Гол українця допоміг Спортінгу перемогти Вільярреал. Результати матчів 1/16 фіналу Кубку Іспанії
#Атлетік, #Атлетіко, #Вільярреал, #Жирона, #Кадіс, #Осасуна, #Сарагоса, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 січня, відбулися чотири матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

Кубок Іспанії
1/16 фіналу, 6 січня

Жирона - Осасуна 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 6 Хунка

Фуенлабрада - Кадіс  0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+4 Аларкон

Сарагоса - Севілья 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Кунде, 0:2 - 69 Мір

Спортінг Х - Вільярреал 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Альбіоль, 1:1 - 67 Джурджевич, 2:1 - 88 Мілованов

Сьогодні відбудеться ще три матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії:

21:00. Альмерія - Ельче

21:00. Манча - Атлетік

22:30. Райо Махадаонда - Атлетіко

Нагадаємо, Реал з Луніним переграв Алькояно в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

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