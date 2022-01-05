Джерело - Calciomercato.com.
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко може пропустити матч 20-го туру Серії А з Сассуоло.
Про це розповів помічник Шевченка Мауро Тассоті.
"Звичайно, ми мали деякі труднощі через відсутність Шевченка на тренуваннях. Були деякі проблеми із полями, довелося тренуватися на синтетиці. Андрій стежив за всім щодня", - розповів тренер.
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"Шевченка все ще на ізоляції. З нетерпінням чекаємо на зустріч з ним. Я почуваюся вже впевненіше, але хотів би, що Андрій був з нами на лаві під час матчу. Це потрібно йому та команді. Якщо цього не станеться – готовий взяти на себе відповідальність за керівництво командою, щоб вони відчували мою підтримку", - заявив Тассоті.
Матч Сассуоло - Дженоа відбудеться завтра, 6 січня, о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, Шевченко може очолити збірну Польщі.