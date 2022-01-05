Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко може пропустити матч 20-го туру Серії А з Сассуоло.

Про це розповів помічник Шевченка Мауро Тассоті.

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"Шевченка все ще на ізоляції. З нетерпінням чекаємо на зустріч з ним. Я почуваюся вже впевненіше, але хотів би, що Андрій був з нами на лаві під час матчу. Це потрібно йому та команді. Якщо цього не станеться – готовий взяти на себе відповідальність за керівництво командою, щоб вони відчували мою підтримку", - заявив Тассоті.