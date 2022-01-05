Шевченко очікує результатів теста, щоб повернутися в Італію

Джерело - footboom.com.
Команда українського тренера Андрія Шевченка Дженоа намагається повернутись до роботи.
Про це повідомляє Ilsecoloxix.it.
Шевченко вже дев'ять днів перебуває на карантині та очікує на результат нового тесту на COVID-19. Якщо він буде негативним, український наставник зможе вже 6 січня повернутися до керівництва командою під час матчу 20 туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.
Андрій Шевченко перебував на самоізоляції в Лондоні, звідки підтримував зв'язок із командою, і може чартерним рейсом прибути до Італії перед поєдинком із Сассуоло. Якщо тест знову виявиться позитивним, повернення Шевченка буде відкладено ще на кілька днів і Дженоа керуватиме Мауро Тассоті, який проводив тренування команди в Італії.
Нагадаємо, Шевченко може очолити збірну Польщі.