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Шевченко очікує результатів теста, щоб повернутися в Італію

Сьогодні 11:25 119 0
Андрій Шевченко хоче повернутися до роботи
Шевченко очікує результатів теста, щоб повернутися в Італію
#Андрій Шевченко

Джерело - footboom.com.

Команда українського тренера Андрія Шевченка Дженоа намагається повернутись до роботи.

Про це повідомляє Ilsecoloxix.it.

Шевченко вже дев'ять днів перебуває на карантині та очікує на результат нового тесту на COVID-19. Якщо він буде негативним, український наставник зможе вже 6 січня повернутися до керівництва командою під час матчу 20 туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.

Андрій Шевченко перебував на самоізоляції в Лондоні, звідки підтримував зв'язок із командою, і може чартерним рейсом прибути до Італії перед поєдинком із Сассуоло. Якщо тест знову виявиться позитивним, повернення Шевченка буде відкладено ще на кілька днів і Дженоа керуватиме Мауро Тассоті, який проводив тренування команди в Італії.

Нагадаємо, Шевченко може очолити збірну Польщі.

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