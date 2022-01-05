Шевченко очікує результатів теста, щоб повернутися в Італію

Андрій Шевченко хоче повернутися до роботи

Команда українського тренера Андрія Шевченка Дженоа намагається повернутись до роботи.

Про це повідомляє Ilsecoloxix.it.

Шевченко вже дев'ять днів перебуває на карантині та очікує на результат нового тесту на COVID-19. Якщо він буде негативним, український наставник зможе вже 6 січня повернутися до керівництва командою під час матчу 20 туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.

Андрій Шевченко перебував на самоізоляції в Лондоні, звідки підтримував зв'язок із командою, і може чартерним рейсом прибути до Італії перед поєдинком із Сассуоло. Якщо тест знову виявиться позитивним, повернення Шевченка буде відкладено ще на кілька днів і Дженоа керуватиме Мауро Тассоті, який проводив тренування команди в Італії.

Нагадаємо, Шевченко може очолити збірну Польщі.