Стали відомі деталі смерті лікаря Динамо

Джерело - meta-ratings.com.ua.
На 81-му році життя перестало битися серце легендарного лікаря Динамо Київ Володимира Малюти.
Про це повідомляє Meta-ratings.
Володимир Малюта до останнього дня був відданий справі. 80-річний лікар помер на своєму робочому місці. У нього зупинилося серце.
Володимир Малюта є кавалером Ордену князя Ярослава Мудрого, орденів За заслуги І, ІІ, ІІІ ступенів, Заслуженим лікарем України, автором та співавтором безлічі монографій та книг з наукової та практичної медицини.
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