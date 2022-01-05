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Помер легендарний лікар Динамо

Сьогодні 11:55 143 0
Динамо повідомило про велику втрату
Помер легендарний лікар Динамо
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

На 81-му році життя перестало битися серце легендарного лікаря Динамо Київ Володимира Малюти.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Володимир Малюта почав співпрацювати з Динамо ще у 1975 році. Свого часу також був лікарем збірної України. Став ініціатором низки кардинальних змін у підході до спортивної медицини.

"Цього трагічного дня в глибокій печалі схиляю голову і сумую разом із сім'єю, рідними та близькими Володимира Ігоровича. Світла пам'ять про цю видатну Людину назавжди залишиться в наших серцях", – відзначив президент Динамо Ігор Суркіс.

Раніше, помер легендарний футболіст Зорі.

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