Помер легендарний футболіст Зорі

Куксов вигравав чемпіонство із Зорею

На 72-му році життя помер легендарний футболіст і чемпіон СРСР у складі Зорі Анатолій Куксов.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Причини смерті не називаються.

У 1972 році Куксов став бронзовим призером Олімпіади-1972 в Мюнхені у складі збірної Радянського Союзу. У складі Зорі Куксов піднімав єдиний в історії луганчан титул чемпіонів СРСР-1972. Тоді Зоря обігнала київське Динамо на п'ять очок.

Крім найвищого досягнення в історії клубу, Куксов двічі виходив у фінал Кубка СРСР разом з командою з Луганська.

Після завершення ігрової кар'єри у 1985 році перейшов на тренерську роботу. Він працював з Зорею, запорізьким Металургом, Азовцем, Авангардом і Гірником (обидва клуби - з міста Ровеньки) і луганським Комунальником.

Раніше, помер триразовий призер Олімпійських ігор.