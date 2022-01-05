Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року
Вчора 17:40 687
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 12:26 10592
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 11:40 6537
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 10:29 21263
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:24 13806
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 10:22 13574
Шевченко може очолити збірну Польщі
Сьогодні 08:28 1397
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Сьогодні 07:53 1341 1
Куртуа не увійшов у заявку Реала на матч Кубка Іспанії
Вчора 18:51 705
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі
Вчора 18:50 477
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Помер легендарний футболіст Зорі

Сьогодні 10:55 425 0
Куксов вигравав чемпіонство із Зорею
Помер легендарний футболіст Зорі
#Зоря

Джерело - zarya-lugansk.com.

На 72-му році життя помер легендарний футболіст і чемпіон СРСР у складі Зорі Анатолій Куксов.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Причини смерті не називаються.

У 1972 році Куксов став бронзовим призером Олімпіади-1972 в Мюнхені у складі збірної Радянського Союзу. У складі Зорі Куксов піднімав єдиний в історії луганчан титул чемпіонів СРСР-1972. Тоді Зоря обігнала київське Динамо на п'ять очок. 

Крім найвищого досягнення в історії клубу, Куксов двічі виходив у фінал Кубка СРСР разом з командою з Луганська.

Після завершення ігрової кар'єри у 1985 році перейшов на тренерську роботу. Він працював з Зорею, запорізьким Металургом, Азовцем, Авангардом і Гірником (обидва клуби - з міста Ровеньки) і луганським Комунальником.

Раніше, помер триразовий призер Олімпійських ігор.

Коментарі ()