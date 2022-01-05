Помер легендарний футболіст Зорі

Джерело - zarya-lugansk.com.
На 72-му році життя помер легендарний футболіст і чемпіон СРСР у складі Зорі Анатолій Куксов.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Причини смерті не називаються.
У 1972 році Куксов став бронзовим призером Олімпіади-1972 в Мюнхені у складі збірної Радянського Союзу. У складі Зорі Куксов піднімав єдиний в історії луганчан титул чемпіонів СРСР-1972. Тоді Зоря обігнала київське Динамо на п'ять очок.
Крім найвищого досягнення в історії клубу, Куксов двічі виходив у фінал Кубка СРСР разом з командою з Луганська.
Після завершення ігрової кар'єри у 1985 році перейшов на тренерську роботу. Він працював з Зорею, запорізьким Металургом, Азовцем, Авангардом і Гірником (обидва клуби - з міста Ровеньки) і луганським Комунальником.