Анчелотті: Реал хоче виграти Кубок Іспанії

Джерело - офіційний сайт Реала.
Голкіпер Реалу Андрій Лунін замінить Тібо Куртуа в матчі Кубка Іспанії проти Альокояно.
Про це розповів головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.
"Кубок Іспанії – найважливіший турнір для нас. Мета – перемога у турнірі. У майбутній грі ми маємо бути на висоті. Я дуже вірю в цю команду, вони мотивовані на цей матч. Ми ставимося до нього серйозно, і це єдиний вірний підхід, якщо хочемо вийти у фінал турніру", - заявив італієць.
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"Є гравці, які зазнають труднощів після гри з Хетафе, такі як Бензема, Менді та Модріч. Також я хочу дати Луніну хвилини, тому Куртуа також не буде", - сказав Анчелотті.