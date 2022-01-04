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Анчелотті: Реал хоче виграти Кубок Іспанії

Сьогодні 17:52 124 0
Головний тренер "вершкових" розповів про плани на
Анчелотті: Реал хоче виграти Кубок Іспанії
#Андрій Лунін, #Анчелотті, #Кубок Іспанії, #Реал Мадрид

Джерело - офіційний сайт Реала.

Голкіпер Реалу Андрій Лунін замінить Тібо Куртуа в матчі Кубка Іспанії проти Альокояно.

Про це розповів головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Кубок Іспанії – найважливіший турнір для нас. Мета – перемога у турнірі. У майбутній грі ми маємо бути на висоті. Я дуже вірю в цю команду, вони мотивовані на цей матч. Ми ставимося до нього серйозно, і це єдиний вірний підхід, якщо хочемо вийти у фінал турніру", - заявив італієць.

  АктуальноАнчелотті пояснив відсутність Луніна в складі Реала

"Є гравці, які зазнають труднощів після гри з Хетафе, такі як Бензема, Менді та Модріч. Також я хочу дати Луніну хвилини, тому Куртуа також не буде", - сказав Анчелотті.

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