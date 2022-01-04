Анчелотті: Реал хоче виграти Кубок Іспанії

Голкіпер Реалу Андрій Лунін замінить Тібо Куртуа в матчі Кубка Іспанії проти Альокояно.

Про це розповів головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Кубок Іспанії – найважливіший турнір для нас. Мета – перемога у турнірі. У майбутній грі ми маємо бути на висоті. Я дуже вірю в цю команду, вони мотивовані на цей матч. Ми ставимося до нього серйозно, і це єдиний вірний підхід, якщо хочемо вийти у фінал турніру", - заявив італієць.