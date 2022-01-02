Анчелотті пояснив відсутність Луніна в складі Реала

Головний тренер "вершкових" відповів на питання щодо українського голкіпера

Джерело - AS.

Голкіпера Реала Андрій Лунін не грає за "вершкових" через занадто важку конкуренцію з Тібо Куртуа.

Про це заявив головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"У нього немає ігрового часу просто тому, що першим номером є найкращий воротар у світі", - заявив фахівець.

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"Я це розумію, він це розуміє і всі це розуміють. Він має багато якостей. Це воротар, який досягне успіху у своїй кар'єрі", - сказав Анчелотті.

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