Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе
Сьогодні 06:22 4211
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 12:03 4084
Радченко: Усик перейняв тренування у Кличка
Сьогодні 09:00 545
Ортіс нокаутував Мартіна у шостому раунді бою
Сьогодні 07:47 2062
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 07:28 10089
Заховайло дав кілька порад Миколенку щодо адаптації в Евертоні
Вчора 23:56 701 1
Великих: Миколенко зробив правильний вибір у своїй кар'єрі
Вчора 22:25 355
Леоненко: Я не впевнений, що буде легко з шотландцями
Вчора 18:39 485
Трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо
Вчора 17:39 1271
Букмекер Betfred порадував всіх, хто поставив на чемпіонство Ман Сіті
Вчора 16:34 311
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Анчелотті пояснив відсутність Луніна в складі Реала

Сьогодні 08:43 537 1
Головний тренер "вершкових" відповів на питання щодо українського голкіпера
Анчелотті пояснив відсутність Луніна в складі Реала
#Андрій Лунін, #Анчелотті, #Куртуа, #Реал Мадрид

Джерело - AS.

Голкіпера Реала Андрій Лунін не грає за "вершкових" через занадто важку конкуренцію з Тібо Куртуа.

Про це заявив головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"У нього немає ігрового часу просто тому, що першим номером є найкращий воротар у світі", - заявив фахівець.

  АктуальноЛунін та його дружина чекають на першу дитину

"Я це розумію, він це розуміє і всі це розуміють. Він має багато якостей. Це воротар, який досягне успіху у своїй кар'єрі", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, в Іспанії скоротили відвідуваність матчів до 75% через коронавірус.

Коментарі ()