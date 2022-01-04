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Лунін зіграє проти Альокояно в Кубку Іспанії

Сьогодні 16:16 209 0
Головний тренер Реала розповів про ігровий час Луніна
Лунін зіграє проти Альокояно в Кубку Іспанії
#Андрій Лунін, #Анчелотті, #Реал Мадрид

Джерело - AS.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін отримає ігровий час у матчі Кубка Іспанії проти Альокояно.

Про це розповів наставник мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Лунін має абонемент на Алькояно. Він добре знає поле та навколишнє середовище, тому може добре грати. Єдине, що я сказав йому - завдяки його якостям він заслуговує грати більше", - заявив фахівець.

  АктуальноАнчелотті пояснив відсутність Луніна в складі Реала

"Хочу внести ясність: це гра, в якій хочу дати ігрові хвилини тільки одному гравцю - Луніну. В іншому я збираюся виставити найсильніший доступний склад. Це не гра, щоб віддавати хвилини тим, хто зіграв менше", – сказав Анчелотті.

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