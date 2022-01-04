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Калініна поступилась на старті турніру в Мельбурні

Сьогодні 11:59 140 1
Ангеліна Калініна припинила боротьбу на турнірі
Калініна поступилась на старті турніру в Мельбурні
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилась Кларі Таусон у першому колі турніру в Мельбурні.

Матч тривав 1 годину та 37 хвилин.

Калініна 1 раз подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів.

Melbourne Summer Set 2 - WTA250
Мельбурн, Австраія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Перше коло, 04 січня

Клара Таусон - Ангеліна Калініна 7:5, 6:3

Нагадаємо, Катерина Бондаренко в Аделаїді не змогла пробитися в основну сітку турніру. Також невдало розпочала сезон і Даяна Ястремська, яка програла в кваліфікації Мельбурна.

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