Калініна поступилась на старті турніру в Мельбурні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилась Кларі Таусон у першому колі турніру в Мельбурні.
Матч тривав 1 годину та 37 хвилин.
Калініна 1 раз подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів.
Melbourne Summer Set 2 - WTA250
Мельбурн, Австраія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Перше коло, 04 січня
Клара Таусон - Ангеліна Калініна 7:5, 6:3
Нагадаємо, Катерина Бондаренко в Аделаїді не змогла пробитися в основну сітку турніру. Також невдало розпочала сезон і Даяна Ястремська, яка програла в кваліфікації Мельбурна.