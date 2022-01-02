Лукаку не увійшов до заявки Челсі на матч з Ліверпулем через інтерв'ю

Джерело - The Athletic.
Нападник Челсі Ромелу Лукаку не візьме участі у матчі 21-го туру АПЛ з Ліверпулем.
Про це повідомляє The Athletic.
Бельгієць не буде включений до заявки лондонського клубу на сьогоднішню гру.
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Цього тижня футболіст дав резонансне інтерв'ю. Зокрема, він висловив невдоволення своєю роллю в лондонській команді, а також зізнався у коханні до Інтера, заявивши, що шкодує про відхід з міланського клубу.
Нагадаємо, Чілвелл вибув через травму до кінця сезону.