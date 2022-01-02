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Лукаку не увійшов до заявки Челсі на матч з Ліверпулем через інтерв'ю

Сьогодні 13:36 277 0
Бельгієць висловив невдоволення своїм положенням в Лондоні
Лукаку не увійшов до заявки Челсі на матч з Ліверпулем через інтерв'ю
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Інтер, #Ліверпуль, #Лукаку, #Челсі

Джерело - The Athletic.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку не візьме участі у матчі 21-го туру АПЛ з Ліверпулем.

Про це повідомляє The Athletic.

Бельгієць не буде включений до заявки лондонського клубу на сьогоднішню гру.

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Цього тижня футболіст дав резонансне інтерв'ю. Зокрема, він висловив невдоволення своєю роллю в лондонській команді, а також зізнався у коханні до Інтера, заявивши, що шкодує про відхід з міланського клубу.

Нагадаємо, Чілвелл вибув через травму до кінця сезону.

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