Палкін: УПЛ поки що далека до рівня чемпіонату 2012-2013 років

Чемпіонат України покращується та стає сильнішим з кожним роком.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Ми маємо просування в цьому напрямку. Знову заходить Металіст, серйозною бойовою одиницею став Дніпро-1, повертається Кривбас", - заявив функціонер.

Актуально: Леоненко назвав найкращого тренера УПЛ у 2021 році

"Але все одно нам поки що далеко до рівня чемпіонату 2012-2013 років. Ще має бути великий шлях, але, головне, ми рухаємося у правильному напрямку. З кожним роком потроху, але покращення з'являються", - сказав Палкін.