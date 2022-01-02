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Палкін: УПЛ поки що далека до рівня чемпіонату 2012-2013 років

Сьогодні 20:15 127 0
Гендиректор Шахтаря розповів про розвиток чемпіонату України
Палкін: УПЛ поки що далека до рівня чемпіонату 2012-2013 років
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Чемпіонат України покращується та стає сильнішим з кожним роком.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Ми маємо просування в цьому напрямку. Знову заходить Металіст, серйозною бойовою одиницею став Дніпро-1, повертається Кривбас", - заявив функціонер.

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"Але все одно нам поки що далеко до рівня чемпіонату 2012-2013 років. Ще має бути великий шлях, але, головне, ми рухаємося у правильному напрямку. З кожним роком потроху, але покращення з'являються", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Ярославський окреслив цілі Металіста.

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