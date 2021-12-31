Леоненко назвав найкращого тренера УПЛ у 2021 році

Найкращим тренером 2021 року в УПЛ є наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Якщо брати результати, то Де Дзербі. А якщо так брати, хто мені подобається, то, мабуть, Скрипник. Д'артаньян себе добре проявив. Мабуть, його назву найкращим. Д'артаньян хто це? Йовічевіч.

Для мене Скрипник це тренер, тому що він мучається у Зорі. Якби допомагав йому Геллер, то Зоря б точно... У нього хороші гравці пішли, а кого набрали", - зазначив Леоненко.