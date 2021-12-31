Білосюк стартувала на ЧУ під чужим іменем? Що й навіщо від нас приховують?
Сьогодні 17:30 1596
Гераскевич посів шосте місце на етапі Кубка світу
Сьогодні 19:24 241
Стаховський: Спортсмен має розуміти наслідки виступів у Росії
Сьогодні 18:39 208
Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN
Сьогодні 15:54 355
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 13:00 3339
Україна завершує рік із 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році
Сьогодні 12:32 397
Бродський: Якщо нам зараз не дадуть Євробаскет, то арени все одно будуть побудовані
Сьогодні 12:09 262
Яремчук став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту
Сьогодні 11:56 524
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:33 13296
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:16 12317
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Леоненко назвав найкращого тренера УПЛ у 2021 році

Сьогодні 18:25 700 0
На думку експерта Йовічевіч є найкращим тренером року
Леоненко назвав найкращого тренера УПЛ у 2021 році
#Йовічевіч, #Віктор Леоненко, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Найкращим тренером 2021 року в УПЛ є наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Якщо брати результати, то Де Дзербі. А якщо так брати, хто мені подобається, то, мабуть, Скрипник. Д'артаньян себе добре проявив. Мабуть, його назву найкращим. Д'артаньян хто це? Йовічевіч. 

Для мене Скрипник це тренер, тому що він мучається у Зорі. Якби допомагав йому Геллер, то Зоря б точно... У нього хороші гравці пішли, а кого набрали", - зазначив Леоненко. 

Раніше, Леоненко заявив, що молоді Динамо допоміг не Луческу, а COVID-19.

Коментарі ()