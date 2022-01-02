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Тухель може виключити Лукаку зі складу Челсі у матчі з Ліверпулем

Сьогодні 09:49 459 0
Гравець заявив в одному з інтерв'ю про бажання покинути клуб
Тухель може виключити Лукаку зі складу Челсі у матчі з Ліверпулем
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Лукаку, #Тухель, #Челсі

Джерело - Goal.com.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку може не зіграти у матчі чемпіонату Англії проти Ліверпуля.

Про це повідомляє Goal.

Головний тренер лондонців Томас Тухель розглядає варіант, за якого бельгієць не потрапить у заявку команди на гру.

  АктуальноТухель оцінив шанси Челсі на чемпіонство в АПЛ

Німецький фахівець, таким чином, має намір відреагувати на інтерв'ю з футболістом, в якому він висловив невдоволення своїм становищем у команді.

Повідомляється, що ні клуб, ні представники гравця заздалегідь не знали про інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що Челсі не збирається відпускати Лукаку в січні.

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