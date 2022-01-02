Джерело - Goal.com.
Нападник Челсі Ромелу Лукаку може не зіграти у матчі чемпіонату Англії проти Ліверпуля.
Про це повідомляє Goal.
Головний тренер лондонців Томас Тухель розглядає варіант, за якого бельгієць не потрапить у заявку команди на гру.
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Німецький фахівець, таким чином, має намір відреагувати на інтерв'ю з футболістом, в якому він висловив невдоволення своїм становищем у команді.
Повідомляється, що ні клуб, ні представники гравця заздалегідь не знали про інтерв'ю.
Раніше повідомлялося, що Челсі не збирається відпускати Лукаку в січні.