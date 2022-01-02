Ювентус планує придбати нападника взимку

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Ювентус планує підписати нового центрального нападника під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський клуб готовий відпустити Альваро Морату, який хоче перейти до Барселони. Щоб це сталося, Ювентусу потрібно підписати заміну.

Влітку клуб хоче запросити форварда Фіорентини Душана Влаховича або нападника Сассуоло Джанлуку Скамакку. Зараз Ювентус має намір взяти форварда в оренду.

Юве готовий орендувати нападника ПСЖ Мауро Ікарді без зобов'язання викупу.

У переговорах щодо форварда Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані теж є складнощі.

Нагадаємо, Мората погодив контракт із Барселоною.

Раніше Дембеле узгодив перехід у Ювентус.