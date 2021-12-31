Мората погодив контракт із Барселоною

Форвард уже взимку може повернутися до Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Іспанії та Атлетико Альваро Мората, який нині виступає за Ювентус на правах оренди, близький до зміни клубної прописки.

Про це повідомляє журналіст Ромео Агресті.

29-річний футболіст близький до того, щоб перебратися до Барселони вже у січні.

Форвард погодив із каталонським клубом контракт терміном на 18 місяців.

Таким чином, зараз Ювентус має знайти заміну гравцеві, а Барселона домовиться з Атлетіко.

Il sì di #Morata al #Barça è totale: 18 mesi di contratto garantiti. La palla passa ora alla #Juve che, ovviamente, per liberare il centravanti spagnolo deve prima trovare un sostituto 🔥🇪🇸 @Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 31, 2021

У поточному сезоні Мората провів на полі 23 матчі у складі Ювентуса, в яких забив сім голів.

Нагадаємо, Барселона може підписати екснападника Реала.