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Мората погодив контракт із Барселоною

Сьогодні 22:40 162 0
Форвард уже взимку може повернутися до Іспанії
Мората погодив контракт із Барселоною
Фото Getty Images
#Барселона, #Мората, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Іспанії та Атлетико Альваро Мората, який нині виступає за Ювентус на правах оренди, близький до зміни клубної прописки.

Про це повідомляє журналіст Ромео Агресті.

29-річний футболіст близький до того, щоб перебратися до Барселони вже у січні.

Форвард погодив із каталонським клубом контракт терміном на 18 місяців.

Таким чином, зараз Ювентус має знайти заміну гравцеві, а Барселона домовиться з Атлетіко.

У поточному сезоні Мората провів на полі 23 матчі у складі Ювентуса, в яких забив сім голів.

Нагадаємо, Барселона може підписати екснападника Реала.

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