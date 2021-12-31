ПСЖ повісив цінник на Ікарді

Парижани не розраховують на нападника

ПСЖ готовий відпустити нападника Мауро Ікарді в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Le Parisien.

Французький клуб готовий попрощатися з футболістом за 30 млн євро.

Раніше з'являлася інформація, що основним претендентом на 28-річного аргентинця є Ювентус. Проте туринський клуб не готовий платити таку суму за гравця, тому переговори між сторонами зайшли в глухий кут.

Цього сезону Ікарді провів за ПСЖ 20 матчів, у яких забив 5 голів. Його контракт із паризьким клубом розрахований до літа 2024 року.