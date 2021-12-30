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Тухель оцінив шанси Челсі на чемпіонство в АПЛ

Сьогодні 22:55 53 0
Томас Тухель висловився про боротьбу за чемпіонство в АПЛ після нічиї з Брайтоном
Тухель оцінив шанси Челсі на чемпіонство в АПЛ
Фото - gettyimages
#Челсі

Джерело - isport.ua.

Челсі не може претендувати на перемогу в АПЛ, адже зараз має величезні проблеми зі складом.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.

"Нерозумно думати, що Челсі може боротися за титул АПЛ після коронавірусу та травм. Будь-хто, хто думає, що здатний на це, не маючи у складі 23 здорових гравців, дурний.

У нас зафіксовано сім випадків коронавірусу. Шість футболістів вибули на шість чи більше тижнів. У суперників – повний склад, на тренуваннях усі працюють на повну силу, щоб пройти через ігри прем'єр-ліги", – відзначив Тухель.

У турнірній таблиці АПЛ Челсі йде на другому місці, маючи 42 очки після 20 зіграних турів. "Сині" відстають від лідируючого Манчестер Сіті на вісім очок.

Нагадаємо, Террі повернувся у Челсі.

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