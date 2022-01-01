Евертон 2 січня гратиме вдома проти Брайтона

Джерело - Чемпіон.

Захисник Віталій Миколенко не зможе дебютувати за Евертон у матчі 2 січня.

Про це повідомляє британський журналіст Алан Маєрс.

Mykolenko not eligible to play tomorrow — Alan Myers (@ALANMYERSMEDIA) January 1, 2022

У найближчому поєдинку АПЛ Евертон гратиме вдома проти Брайтона 2 січня о 16:00 за Києвом. Команда з Ліверпуля зараз посідає 15-те місце у чемпіонаті Англії, набравши 19 очок після 17 матчів.

1 січня Евертон офіційно оголосив про трансфер гравця київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка. Захисник підписав з англійським клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року. Раніше, стало відомо, скільки Миколенко зароблятиме в Евертоні.