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Миколенко не зможе дебютувати за Евертон у найближчому матчі

Вчора 23:09 325 0
Евертон 2 січня гратиме вдома проти Брайтона
Миколенко не зможе дебютувати за Евертон у найближчому матчі
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Віталій Миколенко не зможе дебютувати за Евертон у матчі 2 січня.

Про це повідомляє британський журналіст Алан Маєрс.

У найближчому поєдинку АПЛ Евертон гратиме вдома проти Брайтона 2 січня о 16:00 за Києвом. Команда з Ліверпуля зараз посідає 15-те місце у чемпіонаті Англії, набравши 19 очок після 17 матчів.

1 січня Евертон офіційно оголосив про трансфер гравця київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка. Захисник підписав з англійським клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року. Раніше, стало відомо, скільки Миколенко зароблятиме в Евертоні.

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