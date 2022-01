Стало відомо, скільки Миколенко зароблятиме в Евертоні

22-річний новачок Евертона Віталій Миколенко отримуватиме 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що приблизно дорівнює 6,25 млн фунтів стерлінгів на рік (або 7,4 млн євро на рік).

Про це повідомляє журналіст Майк Паррі.

Таким чином, за 4,5 роки контракту Миколенко (якщо помножити на 52 тижні та на 4,5 роки) заробить 28 млн фунтів стерлінгів (або понад 33 млн євро). При цьому Паррі вказує підсумкову суму в 32 млн фунтів стерлінгів.

I am reliably informed that Everton's new signing Vitaliy Mykolenko at 22yrs of age is on £120k a week for the next four and a half years .. He will earn £32m .. Nobody even knows if he's any good. World gone mad .. @Everton gone mad