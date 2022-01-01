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Стало відомо, скільки Миколенко зароблятиме в Евертоні

Сьогодні 21:09 246 0
Зарплата українця становитиме £120 тисяч на тиждень
Стало відомо, скільки Миколенко зароблятиме в Евертоні
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

22-річний новачок Евертона Віталій Миколенко отримуватиме 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що приблизно дорівнює 6,25 млн фунтів стерлінгів на рік (або 7,4 млн євро на рік).

Про це повідомляє журналіст Майк Паррі.

Таким чином, за 4,5 роки контракту Миколенко (якщо помножити на 52 тижні та на 4,5 роки) заробить 28 млн фунтів стерлінгів (або понад 33 млн євро). При цьому Паррі вказує підсумкову суму в 32 млн фунтів стерлінгів.

1 січня Евертон офіційно оголосив про трансфер гравця київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка. Захисник підписав з англійським клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року.

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