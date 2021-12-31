АЕК хоче продати українця Данченка

Українець не провів жодного матчу за грецький клуб у нинішньому сезоні

Український захисник АЕКа Олег Данченко може залишити грецький клуб у найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє Footboom.com.

Керівництво АЕКу шукає новий клуб для футболіста і хоче продати його якнайшвидше, щоб розвантажити зарплатну відомість.

Цього сезону 27-річний Данченко не зіграв жодного матчу за основну команду АЕКа і був переведений у дубль. Українець перейшов у грецький клуб у січні цього року і відтоді зіграв 11 поєдинків за команду минулого сезону.

До переїзду до Греції захисник виступав за Чорноморець, Шахтар, російські Анжи, Єнісей та Рубін. Раніше повідомлялося, що Данченко може повернутися до Росії. Чинний контракт українського футболіста з АЕКом розрахований до літа 2024 року.