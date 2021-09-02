Уфа може орендувати захисника

Український захисник Олег Данченко незадоволений відсутністю достатньої ігрової практики в грецькому клубі АЕК і планує повернутися в чемпіонат Росії.

Про це повідомляє Sport24.ru.

Один з варіантів - повернення в Уфу на умовах оренди з правом викупу. Але Уфа на цей час не зацікавлена ​​в послугах захисника через повне комплектування лінії оборони.

Відзначимо, що 27-річний українець виступав за Уфу на правах оренди з серпня 2020 року по січень 2021-го і провів 16 матчів, в яких зробив 5 результативних передач.

Раніше, Олександрія підписала захисника Шахтаря.