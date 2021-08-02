За півроку в Греції українець зіграв в 11 матчах

Український захисник Олег Данченко переведений в дубль АЕКа.

Про це повідомляє Gazzetta.gr.

У клубі не розраховують на 27-річного українця, і той буде знаходиться в дублі, поки не вирішиться питання з його можливим трансфером.

Данченко перейшов в АЕК в січні, підписавши контракт до 2024 року. У складі жовто-чорних Олег провів 11 матчів (599 хвилин), що не відзначившись результативними діями.

До переїзду в Грецію Данченко виступав за Чорноморець, Шахтар, а також російські Анжи, Єнісей, Рубін і Уфу.

У минулому сезоні АЕК зайняв четверте місце в чемпіонаті Греції. Новий сезон Суперліги стартує 21 серпня.

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