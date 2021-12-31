Вінгер Аякса готовий перейти до Шахтаря

Нерес взимку може стати гравцем гірників

24-річний правий вінгер Аякса Давід Нерес може найближчим часом стати гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє Todofichajes.com.

Гірники запропонували за бразильця 15 мільйонів євро, і клуб з Амстердама близький до того, щоб ухвалити умови угоди.

Сам Давід Нерес позитивно оцінює можливість зміни команди, і готовий перейти до Шахтаря, оскільки цього сезону отримує менше ігрової практики, а головний тренер Аякса Ерік тен Хаг не проти варіанту, за якого бразилець покине клуб.

Усього на рахунку Нереса 785 зіграних хвилин у 22 поєдинках в рамках усіх турнірів за Аякс у поточному сезоні. Бразилець відзначився 4 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, Циганик назвав причину відходу Боти з Шахтаря.

Також, Де Дзербі запрошував Малдеру до тренерського штабу Шахтаря.