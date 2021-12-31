Україна завершує рік із 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році
Сьогодні 12:32 208
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 13:00 3214
Бродський: Якщо нам зараз не дадуть Євробаскет, то арени все одно будуть побудовані
Сьогодні 12:09 142
Яремчук став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту
Сьогодні 11:56 300
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:33 9149
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:16 12230
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 09:50 2930
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 08:49 13039
Гол Яремчука не врятував Бенфіку від поразки у матчі з Порту
Сьогодні 08:39 643
Луческу висловився про війну України та Росії: Психоз. Лідери збожеволіли
Сьогодні 08:24 1422 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Вінгер Аякса готовий перейти до Шахтаря

Сьогодні 13:55 108 0
Нерес взимку може стати гравцем гірників
Вінгер Аякса готовий перейти до Шахтаря
Фото Getty Images
#Аякс, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

24-річний правий вінгер Аякса Давід Нерес може найближчим часом стати гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє Todofichajes.com.

Гірники запропонували за бразильця 15 мільйонів євро, і клуб з Амстердама близький до того, щоб ухвалити умови угоди.

Сам Давід Нерес позитивно оцінює можливість зміни команди, і готовий перейти до Шахтаря, оскільки цього сезону отримує менше ігрової практики, а головний тренер Аякса Ерік тен Хаг не проти варіанту, за якого бразилець покине клуб.

Усього на рахунку Нереса 785 зіграних хвилин у 22 поєдинках в рамках усіх турнірів за Аякс у поточному сезоні. Бразилець відзначився 4 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, Циганик назвав причину відходу Боти з Шахтаря.

Також, Де Дзербі запрошував Малдеру до тренерського штабу Шахтаря.

Коментарі ()