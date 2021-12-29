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Шахтар готує трансфер бразильського вінгера Аякса

Сьогодні 08:26 421 0
Шахтар може підписати Нереса
Шахтар готує трансфер бразильського вінгера Аякса
Фото - gettyimages
#Шахтар

Джерело - goal.com.

Шахтар веде перемовини з Аяксом щодо трансферу Давіда Нереса.

Про це повідомляє Goal.

Гірники пропонують за 24-річного гравця збірної Бразилії 15 млн євро. 

Повідомляється, що донеччани також пропонують залишити за нідерландським клубом певні економічні права на футболіста. 

Цього сезону Нерес, який переважно виступає на позиції правого вінгера, зіграв за "Аякс" 22 гри, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Циганик назвав причину відходу Боти з Шахтаря.

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