Шахтар готує трансфер бразильського вінгера Аякса

Шахтар може підписати Нереса

Шахтар веде перемовини з Аяксом щодо трансферу Давіда Нереса.

Про це повідомляє Goal.

Гірники пропонують за 24-річного гравця збірної Бразилії 15 млн євро.

Повідомляється, що донеччани також пропонують залишити за нідерландським клубом певні економічні права на футболіста.

Цього сезону Нерес, який переважно виступає на позиції правого вінгера, зіграв за "Аякс" 22 гри, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Циганик назвав причину відходу Боти з Шахтаря.

Також, Де Дзербі запрошував Малдеру до тренерського штабу Шахтаря.