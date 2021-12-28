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Циганик назвав причину відходу Боти з Шахтаря

Сьогодні 14:41 295 0
Ігор Циганик прокоментував відхід з донецького клубу португальського селекціонера.
Циганик назвав причину відходу Боти з Шахтаря
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Директор департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту покинув клуб через конфлікт з головним тренером клубу Роберто Де Дзербі.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганик LIVE.

"Наскільки я розумію, був дуже серйозний конфлікт між тренерським штабом та скаутським відділом Шахтаря.

Роберто де Дзербі має свій погляд. Певно, і своїх селекціонерів. Він був невдоволений тими футболістами, яких пропонував йому Боту. Тому португальцю не залишалося іншого виходу, як залишити Шахтар – звільнити місце для когось іншого, хто може проявити себе краще", – сказав Циганик.

Нагадаємо, ПАОК підписав контракт із колишнім головою селекційного відділу Шахтаря Жозе Боту.

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