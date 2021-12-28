Циганик назвав причину відходу Боти з Шахтаря

Директор департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту покинув клуб через конфлікт з головним тренером клубу Роберто Де Дзербі.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганик LIVE.

"Наскільки я розумію, був дуже серйозний конфлікт між тренерським штабом та скаутським відділом Шахтаря.

Роберто де Дзербі має свій погляд. Певно, і своїх селекціонерів. Він був невдоволений тими футболістами, яких пропонував йому Боту. Тому португальцю не залишалося іншого виходу, як залишити Шахтар – звільнити місце для когось іншого, хто може проявити себе краще", – сказав Циганик.