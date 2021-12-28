Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Севільї щодо Марсьяля

Манчестер Юнайтед не влаштували умови трансферу

Манчестер Юнайтед відповів відмовою на пропозицію Севільї орендувати форварда манкуніанців Антоні Марсьяля.

Про це повідомляє журналіст ESPN Роб Доусон.

Іспанський клуб запропонував пряму оренду француза до кінця сезону без права чи зобов’язання викупу. Проте "червоні дияволи" відхилили його.

Севілья була готова покрити лише частину видатків на зарплату Марсьяля, тоді як Манчестер хоче, щоб орендар платив повну суму.

Також МЮ розглядатиме лише ті пропозиції, які включатимуть плату за оренду з повним покриттям витрат на зарплату. Якщо ж подібних пропозицій так не вчинить, англійці будуть раді залишити гравця у складі.

Раніше, Рангнік підтвердив бажання Марсьяля покинути Манчестер Юнайтед.