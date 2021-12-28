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Севілья зробила пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Марсьяля

Сьогодні 14:55 116 0
Антоні Марсьяль може покинути Манчестер Юнайтед
Севілья зробила пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Марсьяля
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед

Джерело - football.uа.

Манчестер Юнайтед отримав першу офіційну пропозицію щодо трансферу Антоні Марсьяля.

Про це повідомляє Sky Sports.

Іспанський клуб запропонував пряму оренду француза до кінця сезону без права чи зобов’язання викупу.

Самого футболіста, за словами його агента Філіпа Ламболі, варіант із Севільєю влаштовує.

26-річний нападник провів 30 матчів (2 голи) за національну збірну Франції та виступав за Ліон (4 матчі у всіх турнірах, 0 голів), Монако (70, 15) та Манчестер Юнайтед (268, 79).

Раніше, Рангнік підтвердив бажання Марсьяля покинути Манчестер Юнайтед.

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