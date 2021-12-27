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Рангнік підтвердив бажання Марсьяля покинути Манчестер Юнайтед

Сьогодні 11:11 148 0
МЮ готовий до відходу нападника
Рангнік підтвердив бажання Марсьяля покинути Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед не буде утримувати нападника Антоні Марсьяля, якщо надійде гідна пропозиція.

Про це розповів головний тренер МЮ Ральф Рангнік.

"Ми довго розмовляли з Антоні. Він пояснив мені, що перебуває в Манчестер Юнайтед останні сім років і відчуває, що зараз слушний час для змін. Він хоче піти в інше місце.

Втім, будь-який перехід має бути не тільки на користь гравця, але й на користь клубу. Наскільки мені відомо, жодних пропозицій від інших клубів не надходило. Допоки це так, він залишиться", – відзначив Рангнік.

Раніше повідомлялося, що Севілья має намір придбати Марсьяля.

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