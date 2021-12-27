Рангнік підтвердив бажання Марсьяля покинути Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.
Манчестер Юнайтед не буде утримувати нападника Антоні Марсьяля, якщо надійде гідна пропозиція.
Про це розповів головний тренер МЮ Ральф Рангнік.
"Ми довго розмовляли з Антоні. Він пояснив мені, що перебуває в Манчестер Юнайтед останні сім років і відчуває, що зараз слушний час для змін. Він хоче піти в інше місце.
Втім, будь-який перехід має бути не тільки на користь гравця, але й на користь клубу. Наскільки мені відомо, жодних пропозицій від інших клубів не надходило. Допоки це так, він залишиться", – відзначив Рангнік.
Раніше повідомлялося, що Севілья має намір придбати Марсьяля.